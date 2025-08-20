La personalizzazione non è più un lusso, ma un’aspettativa legittima. I clienti richiedono esperienze su misura che soddisfino le loro esigenze e preferenze specifiche, fornite senza interruzioni in ogni interazione. Raggiungere questo livello di personalizzazione su larga scala richiede una profonda conoscenza dei clienti ottenuta da dati completi e unificati. Tuttavia, molte organizzazioni faticano a soddisfare questo standard a causa di una sfida persistente: i silos di dati.

Una recente ricerca di Forrester, commissionato da Avaya, esplora le barriere poste dai dati frammentati e come le aziende possono superarli per sbloccare il pieno potenziale di personalizzazione basata sull’IA. Questo blog esamina le sfide dei silos di dati, il ruolo dell’IA nella loro scomposizione e come Avaya Infinity™ consente alle organizzazioni di offrire una vera personalizzazione su larga scala.

Il problema della frammentazione: perché i silos di dati persistono

I silos di dati si verificano quando le informazioni dei clienti vengono archiviate su sistemi, piattaforme o dipartimenti scollegati tra loro, rendendo difficile l’accesso e l’analisi d’insieme. Secondo il report di Forrester, i silos di dati rimangono un ostacolo significativo per le organizzazioni che mirano a sfruttare l’IA per ottenere informazioni accurate. La frammentazione dei dati ostacola una visione completa dei comportamenti, delle preferenze e delle esigenze dei clienti, causando interazioni incoerenti e disconnesse tra i diversi canali. Dati isolati ostacolano la capacità di ricavare informazioni fruibili, riducendo l’efficacia dell’IA e degli strumenti di analisi. I team sprecano anche tempo e risorse per riconciliare i dati su più sistemi, ritardando così il processo decisionale. Queste barriere rendono quasi impossibile raggiungere il livello di personalizzazione che oggi i clienti si aspettano.

L’IA può colmare il divario?

L’IA ha il potenziale per abbattere i silos di dati e di consentire una vera personalizzazione su larga scala, ma richiede una solida base di dati integrati e di alta qualità. Gli strumenti di IA avanzati possono unificare i dati provenienti da fonti diverse, creando una visione completa del cliente. L’IA può elaborare grandi quantità di dati in tempo reale, identificando modelli e informazioni approfondite che guidano le interazioni personalizzate. Analizzando i dati storici e contestuali, l’IA consente alle organizzazioni di prevedere le esigenze dei clienti e fornire soluzioni proattive. Le piattaforme basate sull’IA possono coordinare le interazioni tra i canali, garantendo esperienze coerenti e senza problemi. Mentre l’IA offre promesse enormi, il suo successo dipende dal superamento della frammentazione dei dati, un compito che richiede sia una trasformazione tecnologica e sia un cabiamento organizzativo.

Piattaforma Avaya Infinity™: abbattere i silos

La piattaforma Avaya Infinity™ è progettata appositamente per affrontare le sfide dei silos di dati, consentendo alle organizzazioni di sfruttare appieno il potenziale della personalizzazione basata sull’IA. Ecco come la piattaforma Avaya Infinity fa la differenza:

1. Gestione dei dati unificata

Integra i dati dei clienti provenienti da più fonti, creando un’unica vista unificata per ciascun cliente. Elimina i silos, garantendo che l’IA abbia accesso a dati completi e di alta qualità necessari per una personalizzazione efficace.

2. Orchestrazione in tempo reale

Grazie alle funzionalità di analisi e orchestrazione in tempo reale della piattaforma, le aziende possono offrire esperienze personalizzate in tutti i punti di contatto. Che si tratti di instradare una chiamata, offrire un prodotto o risolvere un problema, la piattaforma Avaya Infinity™ garantisce che le interazioni siano supportate dai dati più recenti.

3. Informazioni accurate ed aggiornate basate sull’IA

Sfrutta l’IA avanzata per analizzare i dati dei clienti, fornendo informazioni approfondite utili per gli agenti e i sistemi automatizzati. Dall’analisi del sentiment alle raccomandazioni predittive, questi dati di dettaglio guidano interazioni più significative.

4. Integrazione perfetta

Progettata per offrire la massima flessibilità, la piattaforma si integra perfettamente con CRM, ERP e altri sistemi aziendali. In questo modo, i dati dei clienti fluiscono liberamente in tutta l’organizzazione, supportando un approccio coerente alla personalizzazione.

5. Architettura scalabile e sicura

L’architettura scalabile consente alle aziende di aumentare i propri sforzi di personalizzazione senza compromettere la sicurezza o le prestazioni. Grazie alla conformità a varie normative tra cui GDPR e HIPAA, la piattaforma Avaya Infinity™ garantisce la protezione dei dati dei clienti.

Verso la vera personalizzazione

Scomporre i silos di dati e raggiungere la personalizzazione su larga scala è sempre più essenziale per le aziende che cercano di competere nel panorama attuale dove tutto ruota intorno al cliente. Il report di Forrester sottolinea che le organizzazioni devono investire nell’integrazione dei dati, adottare strumenti evoluti di IA e promuovere la collaborazione interfunzionale per creare esperienze coerenti e personalizzate per i clienti. La personalizzazione su larga scala non è solo una sfida tecnologica, ma un imperativo strategico. Avvalendosi degli strumenti e delle strategie giusti le aziende possono superare la frammentazione dei dati dei clienti e offrire esperienze che creano fiducia, fedeltà e valore aggiunto a lungo termine.

Andare avanti

La piattaforma Avaya Infinity™ è la chiave per trasformare questa visione in realtà. Abbattendo i silos, consentendo informazioni dettagliate basate sull’IA e orchestrando interazioni senza interruzioni, la piattaforma Avaya Infinity™ consente alle organizzazioni di soddisfare e superare le aspettative dei clienti in questa era di forte personalizzazione dei servizi.

Per scoprire in che modo la piattaforma Avaya Infinity™ può aiutare la tua organizzazione a superare l’ostacolo dei silos di dati e ottenere la personalizzazione su larga scala, leggi questo eBook. Scarica il report Forrester completo commissionato da Avaya.