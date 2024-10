Le logiciel nous a fourni à tous des réunions illimitées, sécurisées et de haute qualité pendant cette période.

Durant les réunions en ligne, il est possible d’harmoniser les activités, les projets, les commentaires, les rapports et l’analyse, grâce au chat, à la vidéo, à l’audio et au partage de fichiers et d’écran.

Flavio Pereira

Analyste systèmes, Nestlé (Nourriture et boissons)

+ de 10 001 collaborateurs