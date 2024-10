Défi : Les entreprises ont investi dans les chats et les chatbots pour améliorer l’expérience client, mais ces canaux digitaux ne permettent pas de prendre des paiements sécurisés. Les clients doivent toujours effectuer des paiements par téléphone.

Solution : L’API Sycurio.Digital est conçue pour faciliter les liens de paiement immédiats, sécurisés et conviviaux par le biais des canaux digitaux.

Résultats : Des transactions de paiement plus rapides et plus efficaces ont conduit à une amélioration mesurable de l’expérience des clients et à une meilleure qualité de service. Les clients peuvent initier et effectuer des paiements dans l’interface de chat, ce qui améliore la commodité et l’accessibilité.

Les agents ont la possibilité de suivre en direct chaque étape de la transaction de paiement sans être exposés à des données sensibles, ce qui garantit un processus sécurisé et transparent tant pour les clients que pour les agents. Les transactions peuvent être traitées de manière transparente via les canaux digitaux sans nécessiter l’intervention d’un agent vocal et chaque lien de paiement par chat généré par Sycurio.Digital est sécurisé et conforme à la norme PCI DSS.