Le partenariat entre Calabrio et Avaya, qui s’étend sur une décennie, offre aux clients internationaux une solution cloud de workforce performance intégrée. Calabrio ONE, la suite unifiée de Calabrio, comprend l’enregistrement des appels, la gestion automatisée de la qualité, la gestion de la main-d’œuvre, les informations alimentées par l’IA pour les agents humains et virtuels (robots), et la veille stratégique. Le partenariat de Calabrio offre aux centres de contact d’Avaya un ensemble complet d’outils permettant de créer des collaborateurs plus engagés, de fournir des expériences client exceptionnelles et de débloquer des informations commerciales transformationnelles.