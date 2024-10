Les consommateurs veulent communiquer avec quelqu’un qui sait qui ils sont, pourquoi ils contactent votre entreprise et comment gérer leurs besoins, et ils veulent pouvoir le faire de manière rapide et efficace. C’est tout cela que vous offre la suite de solutions d’IA conversationnelle Avaya et Google Cloud en améliorant à la fois l’expérience de vos collaborateurs et celle de vos clients.