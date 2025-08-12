Avaya acelera la compatibilidad con el Protocolo de contexto del modelo (MCP) para la plataforma Avaya Infinity™

Avaya y Databricks se asocian para ofrecer gobernanza y seguridad de nivel empresarial para la IA a escala Morristown, Nueva Jersey, 22 de julio de 2025. Avaya, líder mundial en soluciones de software empresarial, anuncia que la plataforma Avaya Infinity™ será compatible con el Protocolo de contexto modelo (Model Context Protocol, MCP) más adelante este año. El Protocolo de contexto del modelo, creado por Anthropic, es el estándar abierto que permite que los modelos de IA interactúen de manera segura y confiable con herramientas externas, fuentes de datos, API y contexto de usuario. Como parte de esta iniciativa, Avaya se ha asociado con Databricks, un proveedor líder de datos y análisis que simplifica y democratiza los datos y la IA, para ofrecer seguridad y gobernanza de datos de nivel empresarial a escala. Con este anuncio, los clientes de Avaya tendrán aún más opciones y flexibilidad en la forma en que usan la IA y los datos para crear conexiones duraderas.

“Las organizaciones más grandes y complejas deben ser capaces de aprovechar nuevas herramientas, modelos y tecnologías a medida que el mundo se da cuenta de todo el potencial de la IA en tiempo real”, señaló Patrick Dennis, director ejecutivo de Avaya. “Es por ello que decidimos acelerar lo que era un proyecto ambicioso de MCP, una iniciativa que prioriza la innovación, en nuestra hoja de ruta de la plataforma Infinity 2025”.

A diferencia de los flujos de trabajo prescriptivos tradicionales, esta innovación aprovecha el MCP para permitir que los modelos de lenguaje grande (large language models, LLM) y la IA agente interactúen dinámicamente, lo que permite recorridos de clientes más flexibles y personalizados. Este enfoque permite a los usuarios empresariales configurar flujos de trabajo que pueden adaptarse y evolucionar más allá de las rutas predefinidas, lo que mejora la experiencia del cliente.

“Los clientes necesitan una IA que comprenda con quién está hablando, lo que importa en ese momento y cómo hacer que cada respuesta concuerde con la lógica comercial única y las expectativas de los clientes. A través de Avaya, eso es lo que el MCP hace posible”, dijo David Funck, director de Tecnología de Avaya. “Este no es un momento de ‘esperar y ver’. Avaya se compromete a crear el motor de orquestación abierto definitivo para la empresa moderna ahora”.

Un cambio estratégico hacia la orquestación de IA abierta

Avaya permite a las organizaciones crear entornos de CX que crean conexiones basadas en una comprensión profunda y en tiempo real del historial, la intención y el recorrido del cliente. El Protocolo de contexto del modelo, combinado con la orquestación del flujo de trabajo de Avaya Infinity, acelera la capacidad de las empresas de ofrecer experiencias hiperpersonalizadas sin comprometer la velocidad, el control o la seguridad. El enfoque abierto de Avaya, a diferencia de las arquitecturas de IA patentadas creadas por otros proveedores de tecnología, mitiga los riesgos de dependencia de un proveedor, innovación más lenta y brechas de integración persistentes. El compromiso de la compañía con el MCP es una clara señal de su estrategia de arquitectura abierta.

Con el MCP, Avaya está diseñando la plataforma Avaya Infinity para ayudar a los clientes a lo siguiente:

Innovar en sus términos con una plataforma abierta e independiente de modelos. Elegir los mejores modelos de IA para su negocio entre los proveedores de la nube de hiperescala o los innovadores emergentes e integrarlos con facilidad Plug-and-Play, todo sin reestructurar los flujos de trabajo.

Ofrecer experiencias contextuales que creen conexiones duraderas. Aprovechar exponencialmente más fuentes de datos —CRM, bases de conocimientos, registros de salud electrónicos (electronic health records, EHR) y más— casi en tiempo real, eliminando los silos de datos y potenciando interacciones más inteligentes y relevantes.

Construir con confianza, seguridad y gobernanza de nivel empresarial a escala. Brindar control y transparencia centralizados a través de una plataforma completamente auditable y comprobada en cuanto a mantener el cumplimiento en las industrias y sectores públicos más grandes y complejos.

Como parte de su compromiso con la IA segura, escalable y abierta, Avaya se está asociando con Databricks para llevar la gobernanza de nivel empresarial y la privacidad de los datos a la implementación del MCP dentro de la plataforma Avaya Infinity™. Esta colaboración garantiza que los clientes empresariales puedan implementar con confianza herramientas de IA con control de acceso detallado, registro de auditoría e integración perfecta en fuentes de datos estructuradas y no estructuradas.

“Juntos, Databricks y Avaya facultan a las empresas para aprovechar la IA específica del dominio, sin comprometer la agilidad o el cumplimiento”, dijo Heather Akuiyibo, vicepresidente de Integración de GTM, Databricks. “La IA generativa ofrece un enorme potencial para transformar las experiencias de los clientes, y estamos encantados de colaborar con Avaya para ayudar a las organizaciones a unificar rápidamente sus datos, simplificar la gobernanza y seguridad de los datos y la IA, y finalmente ofrecer IA que comprenda su negocio”.

“El valor real del MCP son las posibilidades que desbloquea para nuestros clientes, una realidad que de otro modo habría requerido cientos de desarrolladores que colaboraran entre una gran cantidad de sistemas y proveedores patentados”, aseguró Funck. “Los usuarios de Avaya Infinity podrán usar la IA de manera significativa con sus datos y un contexto rico en el recorrido del cliente para orquestar flujos de trabajo y ofrecer experiencias que, hasta ahora, eran meros conceptos. Estamos comprometidos a ofrecer el tipo de apertura que las organizaciones necesitan hoy en día con la mirada puesta en lo que pueda venir después”.

Disponibilidad del MCP de Avaya Infinity