Heutzutage ist die Weitergabe von Wissen nicht länger an einen Universitätscampus oder traditionelle Klassenräume gebunden. Avaya Experience Platform bietet Ihnen ein cloudbasiertes Computing, mobile Konnektivität und Video-Streaming, was Ihnen ermöglicht, jederzeit und von überall zusammenzuarbeiten und lernen. Gestalten Sie Ihren Onlineunterricht bequem und von überall und planen Sie Ihre Videokonferenzen.

Mit der Avaya Experience Platform haben Sie die Möglichkeit, Ihre Notizen online zu erfassen und schonen so auch noch die Umwelt. Entlasten Sie Ihre Verwaltung, in dem Sie digitale Schülerakten erstellen. Senden Sie automatisch Warnungen per E-Mail, SMS oder Voicemail, wenn es zu Gefahrensituationen kommt. So stärken Sie die Beziehung zu Ihren Studenten und Schülern und fördern eine bessere Zusammenarbeit - auch in virtuellen Lernsituationen.