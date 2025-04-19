Funkschau Business Netzwerk: Das Büroerlebnis kommt zum Arbeitsplatz

Von Zuhause aus mit KundInnen telefonieren und den Anruf des abwesenden Kollegen annehmen? Mit dem Launch der gemeinsamen UCaaS-Lösung möchten Avaya und RingCentral die globale Zusammenarbeit per Videokommunikation Office-gerechter gestalten und auf die Migration in die Cloud vorbereiten.

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