Funkschau Business Netzwerk: Das Büroerlebnis kommt zum Arbeitsplatz
Von Zuhause aus mit KundInnen telefonieren und den Anruf des abwesenden Kollegen annehmen? Mit dem Launch der gemeinsamen UCaaS-Lösung möchten Avaya und RingCentral die globale Zusammenarbeit per Videokommunikation Office-gerechter gestalten und auf die Migration in die Cloud vorbereiten.
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Über Avaya
Avaya ist ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenssoftware, der große Unternehmen und Behörden beim Aufbau von stabilen, nachhaltigen Kundenbeziehungen unterstützt.
Die Avaya Infinity Plattform vereint bislang getrennte Kommunikationskanäle und ermöglicht es Unternehmen, ihr Contact Center zu einem modernen Connection Center weiterzuentwickeln – für ein konsistentes Kundenerlebnis und echten geschäftlichen Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie unter www.avaya.com/de.