Funkschau: Digitale Kommunikation in Krankenhäusern
Bereit für ein Update interner Arbeitsprozesse
Während die medizinische Ausstattung überwiegend positiv bewertet wird, steckt die digitale Kommunikation in Krankenhäusern noch hinter den Möglichkeiten. Dabei sind Kliniken an vielen Stellen gut aufgestellt und könnten in der Zusammenarbeit und Dokumentation noch mehr Maßnahmen umsetzen.
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Über Avaya
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