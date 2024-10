Für ein effektives und sicheres Arbeiten am Patienten bzw. am Point of Care (PoC) sind digitale Hilfsmittel heute unverzichtbar. Die Avaya Medial App bietet eine integrierte Pflegedokumentation. Über das Mitarbeiter Smartdevice und der Medial App können die erbrachten Leistungen am PoC mobil erfasst werden, was Personalressourcen schont, da eine manuelle Übertragung von Papier zum KIS System obsolet wird.