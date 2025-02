Scopri in che modo il call center sfrutta l’IA per e-mail e chat. In questo modo, si ottengono tempi di risposta rapidi e un alto tasso di risoluzione del problema al primo contatto, un miglioramento dell’assistenza agli agenti attraverso un feedback in tempo reale e capacità omnicanale, oltre a un’esperienza cliente eccellente grazie all’IA di Avaya.