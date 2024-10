Une journée typique dans votre contact center avec Avaya Experience Platform

Avaya Experience Platform fournit aux collaborateurs des informations client en temps réel sur une interface unique, ce qui leur permet de se concentrer sur la fourniture de la meilleure expérience client à chaque interaction.

Assurez des interactions de meilleure qualité pour les clients avec des options de libre-service, la prise de contact proactive et des processus automatisés.

Pour créer des clients satisfaits, mettez-les en contact avec le bon collaborateur pour leur permettre d’obtenir rapidement les réponses qu’ils attendent.

Équipez les collaborateurs d’un assistant virtuel qui fournit une assistance, des invites et des conseils en temps réel pendant les interactions avec les clients.

Avec Avaya Experience Platform, Edgar peut travailler en toute confiance en sachant qu’il dispose des informations les plus récentes. Il est en mesure de voir chaque transaction d’investissement et de cerner facilement chaque portefeuille, le tout à partir d’un seul écran. Avec l’assistant virtuel, il est invité à fournir des informations sur les fonds et indices associés qui peuvent être utiles aux clients, en fonction de leur tolérance au risque. De plus, grâce aux options de libre-service et à l’association intelligente, Edgar sait que les clients bénéficient d’un service plus rapide et qu’il peut se concentrer la relations avec ses clients.