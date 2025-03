Avaya Edge Partner Program Obtiene la Distinción Cinco Estrellas de CRN por Crecimiento Avanzado y Cambio Positivo por 15 años Consecutivos

La Guía del programa de socios 2023 de CRN reconoce a Avaya por brindar valor líder en la industria a socios y clientes

Morristown, NJ, 28 de marzo de 2023: Avaya, líder mundial en soluciones para mejorar y simplificar las comunicaciones y la colaboración, anunció hoy que obtuvo una calificación de cinco estrellas en la Guía de Programas para Partners 2023 de CRN®, una marca de The Channel Company. Esta prestigiosa calificación se otorga a las empresas que destacan por la creación y el mantenimiento de asociaciones de canales rentables.

La Guía Anual de Programas de Partners es un valioso recurso para Proveedores de Servicios Administrados (MSP); Distribuidores de Valor Agregado (VAR); Integradores de Sistemas (SI); proveedores de servicios (SP), y proveedores de servicios estratégicos que buscan fabricantes de tecnología que ofrezcan los mejores programas de partners para satisfacer sus necesidades empresariales. CRN evaluó a los proveedores en función de los requisitos y ofertas de los programas, incluida la formación y educación de los socios, el soporte preventa y posventa, los programas y recursos de Marketing, el soporte técnico y la comunicación.

Avaya fue reconocida por su destacado compromiso con el fomento de asociaciones de canal sólidas y exitosas. El programa Avaya Edge Partner cuenta con aproximadamente 4600 socios en todo el mundo y es un enfoque global que simplifica, integra y alinea para mejorar la velocidad a la que los clientes necesitan generar nuevos negocios y experimentar crecimiento. El programa de socios de la empresa ofrece una serie de ventajas, tales como incentivos económicos; asistencia en ventas y Marketing; formación y certificación; asistencia técnica, y mucho más. Estos elementos han diferenciado a la empresa y han desempeñado un papel clave en impulsar el crecimiento a largo plazo de los socios.

"Continuamos construyendo sobre nuestro galardonado Programa Avaya Edge 2023, diseñado para proporcionar a nuestros socios un valor que es líder en la industria, permitiéndoles tener éxito con herramientas que ayudan a sus clientes", dijo John Lindsley, vicepresidente de Ventas de Canal en Norteamérica para Avaya. "En Avaya estamos comprometidos a ofrecer soluciones innovadoras que permitan a nuestros socios prosperar en el dinámico mercado actual. Continuaremos invirtiendo en nuestro programa de partners para ofrecer el mejor soporte posible a nuestros socios de canal e impulsar el crecimiento de sus negocios”.

Avaya elige cuidadosamente a sus socios en función de su innovación e ingenio, adicionando los elementos y la experiencia perfectos para completar soluciones y ayudando a las organizaciones a ofrecer experiencias que importan. Dentro del Programa de Partners Avaya Edge, también se hace hincapié en la inclusión de las empresas, independientemente de su tamaño o modelo de negocio único que permite el crecimiento, por lo que es uno de los pocos programas de canal en la industria que lo hace. Los socios de Avaya están entusiasmados con el futuro y la oportunidad de permitir a sus clientes innovar sin disrupción:

"El compromiso de Avaya con su ecosistema de partners, la flexibilidad de sus soluciones que nos permiten crear innovación sin disrupción, su nueva estrategia y roadmap que demuestra una visión clara de las necesidades reales del mercado latinoamericano, hacen de Avaya el partner estratégico ideal para nosotros en momentos coyunturales tecnológicos como el que estamos viviendo”, opina Sebastián Tarragó Diez, International Commercial Vice President, Belltech Latin America.

"Los activos más fuertes de Avaya incluyen un ecosistema de socios leales, una gran base de clientes y una sólida propiedad intelectual", dijo John DeLozier, presidente de Comunicaciones Modernas de ScanSource. "Como socio de distribución de valor agregado, ScanSource ha estrechado lazos con Avaya para proporcionar capacidad de canal adicional, recursos de soporte y capacidades de habilitación para impulsar la adopción, el crecimiento y las soluciones tecnológicas para nuestros socios y los clientes a los que prestan servicio”.

"El mensaje de Avaya al mercado acerca de proporcionar Innovación sin disrupción, ha resonado perfectamente con los clientes", dijo Somkant Mishra, director general de Keyston Distribution. "Lo que es incluso mejor que el mensaje, sin embargo, es el hecho de que Avaya es una de las pocas marcas a nivel mundial que realmente puede cumplir esa promesa. Dada la fragilidad de la economía mundial, las organizaciones buscan formas de ofrecer las innovaciones avanzadas que demandan sus clientes, sin dejar de aprovechar las inversiones existentes. Con Avaya, podemos conseguirlo".

Con este reconocimiento, Avaya sigue demostrando su compromiso con la creación de asociaciones de canal sólidas y exitosas. La Guía del Programa de Socios 2023 aparecerá en la edición de abril de 2023 de CRN y en línea en www.CRN.com.

Obtenga más información sobre cómo unirse al Programa de Socios Avaya Edge y cómo puede llevar su negocio a nuevas alturas asociándose con Avaya.

