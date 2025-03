Avaya Presenta Soluciones de Experiencia del Cliente Impulsadas por IA en el Gartner IT Symposium/Xpo™ 2023

MORRISTOWN, Nueva Jersey – 17 de octubre de 2023 – Avaya, líder mundial en soluciones de experiencia del cliente, anunció su participación en el Gartner IT Symposium/Xpo™ 2023 a realizarse a partir de hoy hasta el 19 de octubre en el Walt Disney Swan & Dolphin Resort en Orlando, Florida. En el evento, Avaya ilustrará cómo las organizaciones pueden elegir su propio camino para ofrecer experiencias de cliente impulsadas por inteligencia artificial (IA).

En el Gartner IT Symposium/Xpo™ 2023, más de 80,000 CIOs y líderes senior explorarán la tecnología, los conocimientos y las tendencias que dan forma al futuro de la TI y los negocios, incluida la IA generativa (GenAI), la transformación empresarial, la ciberseguridad, la experiencia del cliente (CX), el análisis de datos, el liderazgo ejecutivo y más.

Este año, Avaya destacará cómo las nuevas capacidades del Customer Experience (CX) y la irrupción de la IA están cambiando radicalmente la experiencia del cliente. "La fusión de la IA con la experiencia del cliente ya no es una simple visión, es nuestra realidad", dijo Jay Patel, vicepresidente ejecutivo de Gestión de Productos de Avaya. "La innovación de Avaya, reforzada por la promesa de la IA, está ayudando a dar forma al futuro de la experiencia del empleado y del cliente, simultáneamente. En el Gartner IT Symposium estamos orgullosos de presentar soluciones que no solo satisfacen las necesidades de nuestros clientes, sino que también sitúan las experiencias a la vanguardia".

Patel y Mary Daniel, vicepresidenta de Operaciones del Centro de Soluciones para el Cliente de Aflac, presentarán una sesión, Equilibrando la tecnología con el toque personal en la experiencia del cliente. La tecnología está reduciendo los gastos y haciendo que las operaciones sean más eficientes mediante la automatización de diversas interacciones, pero es importante no digitalizar en exceso, ya que un toque personal proporciona empatía y construye relaciones y conexiones con los clientes. Daniel acompañará a Patel para exponer cómo Aflac, con la ayuda de Avaya, logra el delicado equilibrio entre las mejoras tecnológicas y un toque personal, liberando a los asociados de servicio al cliente para ofrecer una experiencia humana y que facilita el relacionamiento.

Utilizando escenarios del mundo real, en el stand #959, Avaya destacará cómo las organizaciones pueden mejorar sus inversiones existentes con nuevas capacidades para elevar aún más la experiencia del cliente, que incluyen:

Recursos adicionales: