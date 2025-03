CEO de Avaya Resalta el Gran Momento de sus Operaciones en el Mercado Mexicano

Alan Masarek, CEO de Avaya reconoce al primer cliente de Enterprise Cloud en América Latina y destaca un fuerte crecimiento de las soluciones de experiencia del cliente (CX) durante evento de prensa en la Ciudad de México.

El aumento en el número de los empleados, el sólido ecosistema de socios y las cuentas clave de sus clientes respaldan el impulso de Avaya.



Ciudad de México, México.- 23 de agosto de 2023 – Avaya, líder mundial en soluciones de experiencia del cliente, describió hoy el impulso en su mercado clave de América Latina: México. En un evento de prensa al que asistieron periodistas y funcionarios de la compañía en la Ciudad de México, el CEO Alan Masarek compartió la visión de la compañía para las soluciones de experiencia del cliente (CX), el papel de la tecnología de inteligencia artificial (IA), la transición hacia la Nube y el crecimiento continuo de Avaya en México.

En su segundo viaje a Latam en el último trimestre, Masarek destacó un reciente reconocimiento que posiciono a Avaya en el número cuatro de la lista de las principales "Super Compañías" ("Super Empresas") 2023, como una de las muchas señales que apuntan al crecimiento de clientes de Avaya en América Latina en una amplia gama de industrias, incluida la seguridad pública, atención médica, finanzas, comercio minorista y hospitalidad.Algunos de los clientes más destacados que cuentan con soluciones de Avaya incluyen: BBVA, Xcaret y 27 Centros de Comando, Control y Contacto Ciudadano (C4 y C5) que operan servicios de comunicación de emergencia 911 para los 32 estados de México, incluidas los de las ciudades más grandes como CDMX, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México

"No podríamos estar más alentados por nuestro progreso en América Latina y, en particular, en México, con compañías líderes que una vez más recurren a Avaya para ofrecer soluciones de innovación y comunicaciones para la experiencia del cliente que están impulsando el crecimiento y la diferenciación para nuestros clientes", expresó Alan Masarek, CEO de Avaya. "Avaya continúa reclutando talentos increíbles en México, mientras disfruta de un sólido ecosistema de socios y distribuidores. Nuestro impulso posiciona muy bien a Avaya, justo cuando los clientes se centran en poner la tecnología de IA a trabajar e invertir aún más en la experiencia del cliente. Las empresas mexicanas están buscando lo que Avaya puede ofrecer: un socio que pueda brindar 'innovación sin disrupción' acorde a las necesidades y los tiempos de los clientes y un socio que tenga experiencia en el mercado, con empleados y socios, para impulsar el crecimiento".

Los clientes eligen Avaya para la experiencia del cliente y la Nube

En el evento de prensa, Avaya reveló que tuvo una ceremonia de “firma de clientes” a inicios de la semana destacando al primer cliente de Avaya Enterprise Cloud en México y América Latina, una importante compañía minorista automotriz. Las empresas están cada vez más interesadas en acceder a la innovación en la Nube y se sienten atraídas por Avaya para el posicionamiento de sus empresas, ofreciendo a los clientes acceso a innovación en la Nube a su propio ritmo, lo que permite que se implemente innovación basada en la Nube además de las inversiones en comunicaciones ya existentes.

El progreso en la Nube está también determinado por el impulso de Avaya Experience Platform (AXP) que ofrece colaboración de Centros de Contacto como Servicio (CCaaS) impulsada por IA. Esta plataforma está ya disponible en 15 países de América Latina y más de 30 empresas han seleccionado AXP incluyendo 10 en México firmadas en los primeros tres trimestres del año fiscal.

"En Grupo Estrella Blanca, priorizar la experiencia de nuestros clientes es primordial, y estamos dedicados a lograr la excelencia en este sentido, y nuestra asociación con Avaya ha demostrado ser fundamental para lograr este objetivo”, dijo Eduardo Porras, director de Ventas y Marketing, Grupo Estrella Blanca, uno de las principales empresas de transporte de México, con 16 marcas que operan en 25 estados, con servicios en todo México y ahora a los Estados Unidos. “Esta colaboración se enfoca en mejorar nuestras áreas de experiencia del cliente, y la experiencia de Avaya nos ha guiado en la identificación de funcionalidades clave para elevar nuestros niveles de servicio. Su valiosa consultoría ha sido parte integral del éxito de este proyecto”.

Durante el evento de prensa, Masarek destacó el impulso del mercado que continúa creciendo en México y dio a conocer una muestra de la confianza de clientes nuevos al igual que renovaciones recientes de clientes, incluyendo Walmart de México, Banregio, Grupo Lomas (Hotel Nickelodeon), Farmacias Guadalajara, Grupo Estrella Blanca, Palace Resorts y Telmex, entre otros.

La experiencia del cliente (CX) y la IA son los principales intereses de los clientes

Posterior a la realización de una exitosa conferencia global de clientes a principios de este verano, Avaya afirma que estos continúan teniendo un gran interés en las soluciones de experiencia del cliente (CX). Cada vez más empresas reconocen que sus Centros de Contacto están a la vanguardia para impulsar experiencias diferenciadoras para sus clientes.

Durante el evento, Masarek señaló cómo la innovación en IA está sobrecargando las soluciones de CX, y los clientes están recurriendo a Avaya para ayudarlos a llevar la innovación masiva a sus Centros de Contacto. A medida que los clientes buscan ChatGPT y otras tecnologías generativas de IA, buscan también un integrador para unirlo todo. Avaya se encuentra bien posicionada entre los lideres para desempeñar ese papel. Asimismo, Masarek señaló que las empresas latinoamericanas han sido muy receptivas al mensaje de innovación sin disrupción de Avaya, ya que buscan integrar nuevas capacidades de IA basadas tanto en la Nube como en sus infraestructuras en instalaciones.

Masarek destacó, además, el crecimiento interanual del 60 por ciento en México para Avaya Customer Experience Services (ACES) como una fuerte evidencia de la demanda de los clientes por las soluciones de Avaya CX, donde México representa la mitad del volumen de estas ventas en toda América Latina.

El robusto ecosistema de Avaya está impulsando el crecimiento

Avaya trabaja con más de 160 socios y distribuidores en México, así como con los principales operadores de comunicaciones del país como Telmex, Hola Metrocarrier y Alestra. Los socios de valor agregado como RETO INDUSTRIAL, RT4 México y Reynet Services, junto con distribuidores clave como Centro de Conectividad y DACAS, aseguran servicios sobresalientes para los clientes y cobertura de mercado para Avaya.

"La estrategia de 'innovación sin disrupción' encapsula la esencia de Avaya con un poder significativo, ya que salvaguarda el valor inherente de la base instalada existente al tiempo que comunica con efectividad un mensaje rotundo a los clientes", dijo Dafne Meymar, directora de RT4. "Desde el momento en que me presentaron este concepto, he mantenido la firme creencia de que se posiciona como la estrategia cumbre para cualquier empresa de tecnología y, desde nuestra perspectiva, su capacidad para mantener la singularidad dentro del mercado no tiene par".

"Avaya es y seguirá siendo un gran aliado estratégico para CDC Group, porque ambos colocamos siempre a los clientes en el centro de nuestras operaciones para satisfacer sus necesidades y acompañarlos en su transición a la Nube al ritmo de cada uno de ellos, sobre bases sólidas y de manera transparente, simple y segura", dijo Gerardo Tinoco, director general del Grupo CDC. " Juntos ofrecemos soluciones innovadoras adaptadas a empresas de cualquier tamaño."

Avaya continúa expandiendo sus operaciones en México

Avaya está invirtiendo estratégicamente para apoyar a los casi 2,000 clientes que tiene en México. La compañía cuenta con más de 250 empleados en el país y actualmente está adicionando 25 empleados este año con reclutamiento de talento centrado en habilidades para roles en ventas y desarrollo de software. En declaraciones durante el evento, Masarek destacó el impulso de la compañía para ser un "lugar de destino para trabajar", adoptando una política de trabajo híbrido flexible y proporcionando múltiples herramientas para la capacitación de los empleados.