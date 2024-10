Avaya Experience Platform ist ein großartiges Tool, mit dem unser Unternehmen mit unseren Kunden in Kontakt treten kann. Es ist unser Kanal für den Live-Support und bietet uns außerdem moderne Tools für Self-Service-Automatisierung und Mitarbeiterproduktivität. So kann unser Unternehmen ein echtes Call Center in der Cloud aufbauen, genau wie einen Cloud-Kundenservice.

Authentifizierter Prüfer

Ingenieur und Techniker

Informationstechnologie und Services, 1–10 Mitarbeiter