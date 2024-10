Die Herausforderung: Unternehmen haben in Agenten-Chats und Chatbots investiert, um das Kundenerlebnis zu verbessern, aber diese digitalen Kanäle sind nicht in der Lage, sichere Zahlungen entgegenzunehmen; die Kunden müssen immer noch per Telefon bezahlen.

Die Lösung: Die Sycurio.Digital API wurde entwickelt, um sofortige, sichere und kundenfreundliche Zahlungsverbindungen über digitale Kanäle zu ermöglichen.

Das Ergebnis: Schnellere und effizientere Zahlungstransaktionen haben zu messbar besseren Kundenerfahrungen mit verbessertem CX geführt. Kunden können Zahlungen über die Chat-Oberfläche einleiten und abschließen, was die Bequemlichkeit und Zugänglichkeit erhöht.

Die Agenten sind in der Lage, jede Phase der Zahlungstransaktion live mitzuverfolgen, ohne dabei sensible Daten preiszugeben, was einen sicheren und transparenten Prozess für Kunden und Agenten gewährleistet. Transaktionen können nahtlos über digitale Kanäle abgewickelt werden, ohne dass ein Voice Agent eingreifen muss. Alle über Sycurio.Digital generierten Chat-Zahlungslinks sind sicher und PCI DSS-konform.