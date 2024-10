Peckham Inc. hat sich an Calabrio ONE Analytics gewandt, um die Ursachen für lange Wartezeiten und stille Zeiten aufzudecken. Infolgedessen erwirtschaftet das Unternehmen nun aufgrund seines nach Volumen gestaffelten Vertrags jedes Jahr 2,7 Millionen USD mehr an Umsatz. Die Agenten können nun etwa einen Anruf mehr pro Stunde bearbeiten.