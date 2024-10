Lisa ist Contact Center Manager für ein Immobilienunternehmen. Ihr Team hilft potenziellen Kunden, den richtigen Immobilienmakler zu finden und mit ihm in Kontakt zu treten, um sie bei der Suche nach einem Haus zu unterstützen und Fragen zum Kauf eines Hauses zu beantworten, einschließlich der Erläuterung komplexer Hypothekendokumente.

In letzter Zeit beschweren sich Kunden über lange Wartezeiten und die Notwendigkeit, dieselben Informationen wiederholen zu müssen. Manche Kunden möchten auf anderen Wegen mit dem Kundenservice in Kontakt treten, etwa über soziale Medien, per Chat oder E-Mail.

Avaya Experience Platform unterstützt Lisa bei der Lösung dieser Herausforderungen, indem es den Mitarbeitern eine einzige Desktop-Ansicht zur Verfügung stellt, auf der sie alle Kundeninformationen abrufen können. Mitarbeiter bedienen Kunden von überall aus, über digitale Kanäle und ohne den Bildschirm zu wechseln.