Guarda come Avaya Cloud Office by RingCentral aiuta un team a mantenere le cose in funzione e in ordine. Perfetto per ogni giorno, questo applicativo mostra al meglio le sue qualità quando capita un imprevisto e per la perfetta riuscita occorra muoversi velocemente e lavorare insieme senza problemi. È ora di semplificare le comunicazioni aziendali.