Gli agenti del contact center remoto hanno bisogno di poter contattare gli esperti esattamente come quelli che hanno supervisori e risorse esperte in ufficio. “Presence” è un concetto noto agli utenti di messaggistica istantanea, in cui un elenco di nomi è accompagnato da icone che indicano se sono “attive” e accessibili. Quando la “Presence” è implementata in un contact center, trovare un esperto è facile per l’agente del contact center remoto come per un agente in ufficio.