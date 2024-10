Si votre entreprise s’appuie sur un centre de contact, il est probablement géré à distance. Nemertes indique que 91 % des centres de contact intègre désormais la gestion du télétravail. Vous devez donc, à distance, surveiller de près les performances des employés et la satisfaction des clients. Mais grâce à des fonctionnalités spécifiques pour les superviseurs et les agents en télétravail, vous pouvez facilement continuer à offrir et à perfectionner les expériences des employés et des clients. De plus, vos employés en télétravail peuvent améliorer leur équilibre vie professionnelle/vie privée, votre entreprise peut obtenir un engagement plus élevé des employés et, en fin de compte, vous pouvez même réduire les coûts d’infrastructure.