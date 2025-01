Le cloud a dominé le paysage technologique depuis des années, offrant des promesses d’efficacité, de scalabilité et d’accessibilité. Toutefois, certains fournisseurs adoptent désormais une approche exclusivement basée sur le cloud, sans se soucier des besoins et des préférences de leurs clients, qui sont alors confrontés à une décision difficile : migrer vers le cloud ou être laissés à la traine. Certains éditeurs arrêtent le support de leurs solutions sur site et offrent des remises importantes sur leurs solutions cloud. Les mises à niveau et la maintenance des systèmes sur site deviennent plus complexes, les éditeurs, les nouvelles fonctionnalités innovantes étant exclusivement proposées par le biais de leurs solutions cloud.

Préserver la liberté de choix

Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à faire le saut vers une migration complète dans le cloud. Malgré la popularité des solutions cloud, de nombreuses entreprises préfèrent des déploiements sur site, illustrant la viabilité et la popularité de cette option, comme l’indique Ventana Research avec 39% des organisations plébiscitant les déploiements sur site.

L’expérience client on premise reste importante

Les solutions on premise ne sont pas pour autant obsolètes. Ces dernières années, les solutions de centres de contact cloud ont dominé les conversations et ont attiré de nombreuses organisations. En dépit de la flexibilité et de la facilité de déploiement offertes par les solutions cloud, les clients voient des avantages essentiels dans les solutions on premise, tels que la flexibilité et l'adaptabilité, plus de confidentialité, de sécurité et de contrôle des données, la protection des investissements, et une connaissance approfondie des opérations.

Intégrer des fonctionnalités cloud à l’infrastructure on premise

L'utilisation d'API facilite l'intégration des systèmes de communication on premise et des centres de contact avec d'autres applications et systèmes. En exploitant les API de communication, les organisations peuvent connecter leurs solutions on premise avec leur CRM, leur outil de marketing automation, leur ERP et leur outil d'analyse de manière plus souple et flexible. Les API offrent des options d'intégration étendues, améliorant la performance tout en réduisant les coûts et renforçant la sécurité.

Pas de solution unique

Chez Avaya, nous reconnaissons que chaque entreprise a des exigences uniques, et que l’approche d’une solution unique n’est pas toujours la meilleure solution. Nous proposons plusieurs options de déploiement flexibles comprenant des solutions sur site, cloud et hybrides. Les entreprises peuvent alors choisir ce qui leur convient le mieux pour répondre à leurs besoins et créer un parcours unique qui leur est propre. Elles peuvent ainsi atteindre leurs objectifs stratégiques sans avoir de pression pour passer complètement dans le cloud.

Prenez l’exemple de la solution Aura d'Avaya, un système de communication robuste conçu pour les très grandes entreprises avec une haute disponibilité, évolutivité et fiabilité avec des SLA de 99.999%. Le Communication Manager Aura est facilement ajustable offrant une flexibilité de déploiement et des fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger les données et les systèmes. Le Centre d'Appel Elite d'Avaya est un centre d’appel complet qui gère les contacts entrants et sortants, le tout avec des informations en temps réel et basées sur l’historique. Il améliore les expériences client et collaborateur générant ainsi une plus forte satisfaction et fidélité de la part des clients.

Les organisations qui souhaitent passer dans le cloud (complètement ou en partie) peuvent choisir Avaya Experience Platform – une solution d’expérience client cloud – pour moderniser les expériences de leurs clients et de leurs collaborateurs. Si ces entreprises préfèrent une instance de cloud dédiée, elles peuvent choisir Avaya Enterprise Cloud .

Avec à la fois des solutions sur site et en cloud hybride, les solutions de communications d’Avaya peuvent gérer des millions d’interactions par jour avec des statistiques en temps réel et des informations sur le parcours client.

Avec Avaya, vous avez le choix

La décision de passer dans le cloud doit être étudiée au cas par cas en prenant en compte des besoins spécifiques de chaque entreprise. Les solutions de communications unifiées et de centre de contact sur site sont parfaites pour des entreprises qui recherchent une solution sécurisée et flexible au meilleur prix, tout en ayant la possibilité d’adopter des services cloud en fonction de leur pertinence. Pour prendre la bonne décision, une évaluation minutieuse des besoins et des exigences est primordiale, et avec le support et l'expertise d'Avaya, les organisations peuvent prendre des décisions éclairées.