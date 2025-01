Starke Partnerschaft: Brückenschlag von Avaya und Microsoft in der Cloud

Avaya ist seit langem von der Leistungsfähigkeit und dem Wert offener Plattformen und Ökosysteme überzeugt und bietet seinen Kunden die Flexibilität, Kommunikations- und Contact Center-Lösungen zu entwickeln, die auf ihre individuellen Geschäftsanforderungen und Wettbewerbsfaktoren zugeschnitten sind. Unsere Experience Builders und DevConnect Programme haben es Zehntausenden von Kunden, Systemintegratoren und ISVs (Independent Software Vendor) ermöglicht, personalisierte, maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen und einzusetzen.

In den letzten Jahren haben wir einen besonderen Schwerpunkt daraufgelegt, nicht nur unser Ökosystem zu erweitern, sondern auch als Teil des Ökosystems anderer Branchenakteure teilzunehmen und einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.

Wir freuen uns, dass wir Teil der Microsoft Digital Contact Center Platform sind, die Anfang des Monats auf der Microsoft INSPIRE-Konferenz angekündigt wurde. Diese Ankündigung ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir unsere Kunden weiterhin in den Mittelpunkt stellen und ihnen mehr Optionen und Flexibilität bieten, um einzigartige Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen, anstatt zu versuchen, sie in einen einseitigen Ansatz zu zwingen, der für alle passt.

Avaya unterhält bereits seit zwei Jahrzehnten eine enge und fruchtbare Beziehung zu Nuance, und wir bieten bereits eine Vielzahl von Integrationen und Lösungen an, die dieselben Nuance-Technologien nutzen, die auch Microsoft in seine eigene Digital Contact Center-Plattform integriert hat.

Die Avaya Experience Platform-Lösung hat auch die direkte Integration und Automatisierung mit Dynamics 365 ermöglicht und bietet Microsoft-zentrierten Kunden einen einfachen Weg zur Nutzung von Avaya-Sprachdiensten in ihrem Kundendialog.

Und wir werden weiterhin eine Vielzahl von Integrationen mit Microsoft Teams anbieten, die Avaya-Technologien, z.B. Voice, Collaboration und Contact Center miteinander verbinden, um eine umfassende Erfahrung für Business User, Contact Center-Agenten, Kunden und mobile Mitarbeiter zu schaffen.

Wir haben diese Beziehungen mit der kürzlich angekündigten Übernahme von Microsoft Azure Services als bevorzugte Plattform für unsere-Lösungen weiter ausgebaut.

Wenn es also darum geht, Lösungen zu entwickeln, die den besonderen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden, vor allem denen, die, anspruchsvolle Anforderungen an den Sprachkanal haben, sind wir gut positioniert, um Kunden bei der Migration in die Cloud zu helfen und gleichzeitig das Risiko zu reduzieren und eine hochwertige Total Experience zu gewährleisten.

Wie Mike Wheatley in seinem SiliconAngle-Artikel anmerkt, ist Microsoft bewusst, dass nicht alle Kunden für die Cloud bereit oder in der Lage sind, einfach zu springen. Unsere Beziehung zu Microsoft gibt den Kunden die Möglichkeit, individuelle Brücken zu Microsofts Digital Contact Center Platform zu bauen, wann und wie sie es wünschen, oder alternative Elemente aus unseren Ökosystemen Experience Builders und DevConnect zu integrieren.

Und genau das ist der Sinn einer offenen Plattform.

Eric Rossmann

Eric Rossman ist der Vizepräsident für strategische Allianzen und Partnerschaften bei Avaya. Er ist verantwortlich für das Avaya DevConnect Programm, den DevConnect Marketplace und A.I.Connect. Darüber hinaus ist er für den Aufbau und die Verwaltung strategischer Allianzen mit Unternehmen wie Google, Salesforce, Microsoft und anderen wichtigen Technologieanbietern verantwortlich. Bevor er zu Avaya kam, hatte Rossman verschiedene Positionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Technologie bei Kodak, Lucent Technologies und im öffentlichen Sektor inne. Herr Rossman ist Absolvent der University of Pennsylvania's Penn Engineering und der Wharton School und hat einen Master-Abschluss in Technologiemanagement.