Verbraucher erwarten, mit jemandem in Kontakt zu treten, der weiß, wer sie sind, warum sie sich an Ihr Unternehmen wenden und wie Sie ihre Anforderungen erfüllen können —und all das möglichst schnell und effizient. Erreichen Sie all dies mit den Conversational AI-Lösungen von Avaya und Google Cloud, die sowohl die Erfahrung Ihrer Mitarbeiter als auch die Ihrer Kunden verbessern.