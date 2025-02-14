Standard Focus 通过人工智能提升客户体验

探索该呼叫中心如何利用人工智能处理电子邮件和聊天。通过这种方式，他们实现了快速响应时间和提高首次回应的解决率，通过实时反馈和全渠道功能增强了对座席的支持，并通过 Avaya 人工智能提供了卓越的客户体验。