Standard Focus 通过人工智能提升客户体验

探索该呼叫中心如何利用人工智能处理电子邮件和聊天。通过这种方式，他们实现了快速响应时间和提高首次回应的解决率，通过实时反馈和全渠道功能增强了对座席的支持，并通过 Avaya 人工智能提供了卓越的客户体验。

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APIs 联络中心 协作 Avaya Experience Platform 通信与协作 客户体验 人工智能 无中断创新

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