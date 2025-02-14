使用即插即用的 Avaya Conference Phone B129 进行音频会议

为您的团队提供高级音频会议设备，该设备可提供水晶般清晰的声音，最大程度地提高每次通话的积极影响—无论是在办公室还是在旅途中。

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