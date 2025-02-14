一位女士正在接受采访

在不干扰救生任务的情况下,将业务迁移到Avaya企业云

了解一家医疗保健非营利组织为何选择迁移到私有云并从中获益。现在，他们的精简的 IT 团队可以为电视募捐等活动创建一个联络中心环境，并在不中断工作的情况下对系统进行统一的更改

标记

协作 联络中心 医疗 无中断创新

Transcripts