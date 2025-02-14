Avaya 助力密歇根州立大学持续创新

密歇根州立大学 (MSU) 依托与 Avaya 的长期合作关系，满足了其复杂的行业需求。从教育校园，到娱乐场所，再到医院和发电厂，与 Google 的集成以及多媒体联络中心能力，使得该机构能够自主地选择发展道路。