了解这个学校是如何使用 Avaya Spaces 提升学习体验 | Avaya 视频

圣约翰路德学校 (St. John's Lutheran School) 通过使用 Avaya Space 打造沉浸式学习和社交体验来吸引学生。

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