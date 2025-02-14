Avaya 与 Google 通过 AI 合作不断创新

Avaya 和 Google 的长期合作伙伴关系持续推动人工智能联络中心解决方案不断创新。我们的合作超越了传统的自动化作业和聊天机器人，彻底改变了客户和员工的体验。

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联络中心 APIs 协作 科技行业 无中断创新

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