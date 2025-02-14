客户都希望获得无缝的体验，无论他们是用何种方式联系您的企业。有时他们会打电话，有时他们会发一封邮件。看看坐席 Annie 是如何轻松处理这两个问题，包括解决一位客户 Chris 提出的保修问题和另一位客户 Paul 提出的话费问题。