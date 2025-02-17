Avaya 语音和数字渠道，是 Edenor 为 900 万消费者提供最佳体验的关键。

Edenor 面临的最重要技术难题是将其呼叫中心转换为全渠道联络中心，为客户提供全年 360 度视角的不间断服务。

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