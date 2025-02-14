Avaya Cloud Office 助力 Delgado 社区大学互联互通、做好充分准备

该一体化 UC 平台可以加强沟通、促进协作、巩固 Delgado 系列的紧密关联，确保教师生无论身在何处，彼此都能顺畅联系。

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