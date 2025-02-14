Avaya 和 Silver Spring Pathfinder — 卓越的员工和客户体验

Avaya Experience Platform 让 Silver Spring Pathfinder 能够在保持对客户核心服务能力不变的同时，对全渠道联络中心、虚拟工作能力等进行创新。 

标记

联络中心 协作 科技行业 客户体验 无中断创新

Transcripts