Avaya 和 Google Cloud 针对医疗保健行业的 AI 联络中心

Avaya 和 Google Cloud 强强合作，借助 AI 功能改变医疗保健体验。改善患者和员工的体验。这就是带来真正重要体验的方式。

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