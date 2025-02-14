美国心脏协会的关键工作部署在云端运行

该非营利组织将其面向 14,000 名员工的本地解决方案快速迁移到 Avaya Experience Platform 私有云上。通过提升员工和客户体验，他们受益颇多，助力他们实现了服务全球的使命。

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协作 联络中心 统一通信 医疗 Avaya Experience Platform 客户体验 通信与协作 无中断创新

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