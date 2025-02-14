Allegiance 专注于客户和员工体验

Allegiance 凭借 Avaya 联络中心解决方案，在提供定制化的企业健康保险套餐的业务中，实现了无论座席在任何位置，都能提供一致的全渠道客户体验。

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协作 联络中心 医疗 客户体验

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