打造具有前瞻性的客户和员工体验。
为客户和员工提供轻松的体验。
通过自主 AI 辅助，降低成本和客户等待时间
增强个性化，提供更快速、更高效的服务
通过跨所有渠道的统一体验提升参与度
人工智能为您的座席提供更好的支持工具。
确保业务连续性和协作，无论身处哪一时区。
带来更强大的员工体验，实现更强劲的业务增长。
降低成本并简化客户支持流程。
体验同步，打造更加个性化、更高效的旅程。
人工智能主导的预测分析，在问题被提出之前，抢先解答问题。
针对当今企业客户体验 (CX) 和员工体验 (EX) 挑战。
功能齐全的联络中心解决方案，具备实时报告功能。
Microsoft Azure 上的安全专用云联络中心。
可扩展的高级企业客户体验解决方案。
轻松将协作工具集成到您的 Avaya 产品组合中。
连接 Avaya 与第三方云的 API 端口。
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以下是以客户为中心的公司必须理解并优先考虑 AI 驱动的“意图”的三个原因（尤其是在联络中心）。
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