为您的员工提供统一的员工体验
利用 Avaya AI 驱动的自助服务、指导实时互动和提供无缝的数字访问功能，提升客户和员工体验。我们会平衡自动化与员工支持之间的关系，为提高留存率和保持良好口碑而不断努力。
提高员工留存率
通过提供个性化支持、发展机会和主动参与策略来提高员工留存率，从对顶尖人才的长期投资中获益。
加强人力资源优化
借助 AI 驱动的人员配置优化以及桌面和流程分析，简化工作流程，高效地平衡工作量，确保您的团队能够保持高的生产率。
增强员工动力
通过量身定制的辅导、实时反馈和持续的技能发展，培养积极进取的员工队伍，使员工能够充分发挥自己的潜力并实现卓越的绩效。
加强员工联系：提高生产力和积极性
统一所有团队的沟通渠道，使员工能够使用正确的工具，更快速地解决客户所查询的问题，高效地开展协作。无论是在联络中心、后台还是远程，您的员工能够始终保持联系和协调一致。
能力
AI 降噪
实现 AI 驱动的降噪功能，从而提高通话质量，提高客户满意度，提升座席工作效率。
团队协作
使用高级的通信工具，让远程团队能够确保无缝地访问资源，并减少对于 IT 支持需求。
AI 会议纪要
使用 AI 自动形成会议纪要，保证文档记录的准确性，减少会后工作量。
统一桌面
实现统一的桌面，让座席能够简化工作流程、提高效率并减少错误。
员工生物识别身份验证
利用生物识别身份验证，增强安全性并简化身份验证流程，从而增强客户信任。
同时进行语音和数字处理
使座席能够同时处理语音和数字交互，从而提高生产力和运营效率。
Avaya 帮助打造 Leon County 实现简单、集中和灵活的全新体验
Leon County 通过采用一个更灵活的平台，成功替换了过时的电话系统，使他们能够轻松适应变化、迅速响应需求、持续创新并实现发展。
员工积极性：通过个性化支持给员工赋能
提供 AI 驱动的工具，给予个性化辅导、实时反馈和绩效洞察。通过促进员工发展和积极性，Avaya 确保您的团队始终保持积极性，以提供卓越的客户体验。
能力
绩效分析
实现 AI 驱动的绩效分析，以获得实时见解，识别绩效差距并自动化报告，从而节省时间。
桌面和流程分析
使用桌面和流程分析来监控和改进工作流程，从而提高生产力。
战略性人力资源管理
通过战略性人力资源管理来优化人员配置水平，使能力与需求保持一致，提高效率和员工满意度。
工作量预测
使用 AI 驱动的工作量预测，准确预测客户需求并优化资源分配。
使用 Avaya 解决方案，不断地推动创新
发现以客户为中心的解决方案
使用 Avaya 的客户体验解决方案实现卓越的无缝交互。借助 AI、自助服务和全渠道整合的力量，超越客户期望，建立长久的忠诚度。
加速业务增长的解决方案
利用 Avaya 业务增长的解决方案，借助旅程编排、AI 驱动的洞察和主动关怀，提高客户终生价值并优化运营绩效，从而推动收入增长。