增加收入和客户终生价值
通过协调个性化的客户旅程和主动式情境感知服务，赢得更高的收入和留存率。
促进追加销售和交叉销售成功
利用 AI 驱动的洞察，通过预测需求和提供及时的解决方案来增加近一步销售和交叉销售的机会。
减少运营成本和客户流失
在问题升级前主动解决问题，简化客户服务流程并降低成本，从而最大限度地减少客户流失并提高长久性的忠诚度。
利用 Avaya Experience Platform 获得卓越的客户洞察
通过利用平台的功能，您可以克服常见的营销挑战，如数据孤岛，创建更有针对性和更有效的活动，从而提高参与度，提高转化率，提高投资回报率。
客户旅程编排：每一次交互的个性化
Avaya 的客户旅程编排将客户数据和交互统一到单个视图中，以实现更高的转化率。通过连接每个接触点，Avaya 确保每个客户体验无缝衔接，从而提高客户终身价值。
统一的客户旅程
集成客户旅程数据，为座席提供全面的交互视图，提高解决率和客户满意度。
数字线索获取和转化
使用聊天机器人和数字工具来指导意向客户，整合数字和语音渠道，提高潜在客户转化率。
通过实时上报自动开展业务活动
在自动化业务活动中集成实时座席上报，在即时的支持下，加强客户的参与和转化。
客户旅程 Copilot
利用生成式 AI 的强大功能实现报告自动生成，提供清晰的见解，减少手动数据分析工作。
可视化流程生成器
通过交互式可视化以减少联络中心工作流程的开发时间和复杂性，使创建者能够快速理解、编辑和共享他们的工作。
主动式客户关怀：预先获知客户需求
Avaya 的主动式客户关怀解决方案，使企业能够在出现问题之前预测客户需求。主动式 AI 提供上下文建议和个性化支持，以降低客户关怀成本、防止客户流失并增强客户忠诚度。
应用案例
销售活动
自动开展多渠道销售推广，以提高效率、转化率和客户参与度。
预约提醒
使用自动提醒降低缺席率，提高预约出勤率，获得更高的客户满意度。
促销
实施自动促销活动，以提高客户参与度、促进销售并及时提供优惠。
安全召回
自动化召回通知和响应跟踪，确保及时沟通，获得更好的信任和合规。
紧急通知
实施自动紧急通知系统，实现快速可靠的通信，提高安全性和响应时间。