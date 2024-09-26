Avaya 支持服务
专家服务可确保您的通信持续运行
服务信息
如果通信出现故障，工作便会暂停。任何一次服务中断都会造成损失：终止一次重要的谈话、停止服务、搁置一笔重大交易。Avaya 非常重视停机预防。首先，我们警觉的专家系统将服务中断可能性降低了 73%。
快速解决问题
对于 90% 的服务中断问题，我们的紧急恢复团队可在两小时之内恢复服务。我们快速发现和修复问题的能力是确保通信以最佳状态运行的关键。
辅助功能
您可以使用电话、电子邮件、聊天或视频，随时与 Avaya 支持团队联系。浏览我们资源丰富的知识库，了解您的问题并快速地自行解决问题。
主动预防
Avaya 专家系统可在您发现之前自动解决问题。该系统将服务中断的可能性减少了 73%，并且无人工干预的情况下解决了 96% 的告警。
在您需要时提供最适合您的服务和支持。
支持优势
您的服务协议通常以屡获奖项和面向全球提供的支持优势包开始。我们的专家使用自动化的主动远程监控、安全远程连接以及先进的支持工具和流程来保护您的通信。
高级零部件更换
您的服务协议通常以屡获奖项和面向全球提供的支持优势包开始。我们的专家使用自动化的主动远程监控、安全远程连接以及先进的支持工具和流程来保护您的通信。
现场支持
如果需要，Avaya 会向您的站点分派技术资源，以更换存在缺陷的零部件。您不必维护内部专家和自己的 Avaya 产品零部件库存。包括高级零部件更换。
高级服务
这些服务为您的通信网络与应用程序持续提供运营支持，帮助您及时执行重要功能（无论是定期还是偶尔执行），以填补您业务中存在的某些不足。
全天候远程支持
如果问题已经出现，请联系 Avaya 专家以快速获得帮助。使用我们的工具和信息资源，包括安全的全天候主动远程监控、诊断和解决方案。