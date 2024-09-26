Avaya 混合云服务

创新不止于集成

Woman standing while enjoying a cup of coffee

连通性让您在未来可以更好地协作

您可以设想将您每天使用的系统和应用程序连接起来，在整个组织范围内实现更智能、更顺畅的工作流程。然而，更好的连通性也有可能带来错误和漏洞——工作流程演进、API 崩溃以及安全风险。如果没有集中的时间和资源来处理这些问题，前进的道路可能会布满荆棘。 不妨让 Avaya 来助您一臂之力。我们可为您提供所需的人员、工作流程和专业知识，以改善您的环境并构筑客户所期望的体验。

简化您的信息渠道

凭借适当的支持，您可以创建更快的工作流程、增强安全性、提高数据移交的准确性并提供创新服务。

  • 降低复杂性
  • 消除传统系统中的孤立数据
  • 通过自适应工作流程提高生产力
  • 广泛且始终如一地应用安全措施

提升您的创新速度

打造有意义的体验意味着走在变化的前面。借助 Avaya 混合云服务实现持续的开发和安全性，获取专家团队资源。

  • API 标准化
  • 混合云架构
  • 50 多个预建连接器
  • 下一代人工智能
  • 单一用户界面
  • 持续开发和支持
Smiling woman using a tablet in the front yard

Avaya 混合云服务可将您实现价值的时间缩短高达 75%

安全而高效地加速创新。只要您敢想象，就可以实现更佳的连通性和下一代工作流程。

Businesswoman using a smartphone in a modern office

CRM 集成

标准化 Avaya Web 客户端和 CRM 平台之间的集成。增强客户体验、减少客户流失并预测客户行为。

  • Microsoft Dynamics
  • Salesforce
  • SugarCRM
  • Zendesk
探索实例
Man in the modern office

通过 Microsoft Teams 实现在线状态路由

当用户正在参加 Microsoft Teams 会议时，自动转接拨入呼叫或激活语音信箱。

  • 让员工拥有更好的体验并提高生产力
  • 提高对“他人空闲”的意识
  • 减少错失的机会或错过的联络
探索实例
Woman in the modern office

自动注销

当员工离开大楼时或在指定时间自动注销。

  • 保护无人值守的登录电话
  • 降低无人值守电话诈骗的可能性
  • 提高薪资准确性
探索实例
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Avaya 的生物识别身份验证备受关注

探索 由 Avaya 和  Journey.ai 共同开发的创新解决方案，以确保联络中心获得无与伦比的安全性和运营效率。Journey 生物识别身份验证技术淘汰了密码，取而代之的是为每个座席提供专属的生物识别保护。

  • 省下 频繁更改密码的成本
  • 提供卓越的安全性和非同寻常的保护
  • 确保持续不断、无缝衔接的，安全且高效的座席服务
  • 积极加强安全措施，增强员工能力
演示需求 下载人工智能工具获取客户体验报告
Woman sitting in front of a computer

快与我们一起讨论如何连接您的应用程序和工作流程吧

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