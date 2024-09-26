Avaya 混合云服务
创新不止于集成
连通性让您在未来可以更好地协作
您可以设想将您每天使用的系统和应用程序连接起来，在整个组织范围内实现更智能、更顺畅的工作流程。然而，更好的连通性也有可能带来错误和漏洞——工作流程演进、API 崩溃以及安全风险。如果没有集中的时间和资源来处理这些问题，前进的道路可能会布满荆棘。 不妨让 Avaya 来助您一臂之力。我们可为您提供所需的人员、工作流程和专业知识，以改善您的环境并构筑客户所期望的体验。
简化您的信息渠道
凭借适当的支持，您可以创建更快的工作流程、增强安全性、提高数据移交的准确性并提供创新服务。
- 降低复杂性
- 消除传统系统中的孤立数据
- 通过自适应工作流程提高生产力
- 广泛且始终如一地应用安全措施
提升您的创新速度
打造有意义的体验意味着走在变化的前面。借助 Avaya 混合云服务实现持续的开发和安全性，获取专家团队资源。
- API 标准化
- 混合云架构
- 50 多个预建连接器
- 下一代人工智能
- 单一用户界面
- 持续开发和支持
Avaya 混合云服务可将您实现价值的时间缩短高达 75%
安全而高效地加速创新。只要您敢想象，就可以实现更佳的连通性和下一代工作流程。
CRM 集成
探索实例
标准化 Avaya Web 客户端和 CRM 平台之间的集成。增强客户体验、减少客户流失并预测客户行为。
- Microsoft Dynamics
- Salesforce
- SugarCRM
- Zendesk
通过 Microsoft Teams 实现在线状态路由
探索实例
当用户正在参加 Microsoft Teams 会议时，自动转接拨入呼叫或激活语音信箱。
- 让员工拥有更好的体验并提高生产力
- 提高对“他人空闲”的意识
- 减少错失的机会或错过的联络
自动注销
探索实例
当员工离开大楼时或在指定时间自动注销。
- 保护无人值守的登录电话
- 降低无人值守电话诈骗的可能性
- 提高薪资准确性
Avaya 的生物识别身份验证备受关注
探索 由 Avaya 和 Journey.ai 共同开发的创新解决方案，以确保联络中心获得无与伦比的安全性和运营效率。Journey 生物识别身份验证技术淘汰了密码，取而代之的是为每个座席提供专属的生物识别保护。
- 省下 频繁更改密码的成本
- 提供卓越的安全性和非同寻常的保护
- 确保持续不断、无缝衔接的，安全且高效的座席服务
- 积极加强安全措施，增强员工能力