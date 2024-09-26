Avaya 人工智能虚拟座席
通过会话式人工智能解决方案与客户互动
并为座席提供支持
虚拟座席改变客户联络体验
在您的企业中使用 Avaya 虚拟座席来升级和构建自助服务应用程序，为您的客户和用户打造更友好、更高效的服务体验。我们的虚拟座席拥有自然语言工具，通过交谈、倾听和理解并模拟真人现场座席体验，为常见问题提供自助解决方案，并在需要时无缝地将呼叫转接给对您有帮助的人工座席。
如何让客户喜欢上自助服务
通过添加 Avaya 人工智能虚拟座席功能来重塑和扩展您的自动化服务体验。
- 提供高质量的支持
- 更自然地交互
- 实现个性化
- 高效和可靠
- 提供准确信息
如何让转接变得轻松而高效
通过 Avaya 人工智能虚拟座席的协助，当主叫方需要转接给现场座席时，沟通和历史记录也会随之转移。人工智能可洞察对话，为座席持续提供建议，并在整个交互过程中获取相关信息。
凭借虚拟座席改变游戏规则
24/7 全天候在线
虚拟座席无需休息。
全渠道连通性
它们可以进行通话、聊天和呼叫等沟通。
支持 100 多种语言
它们可以在任何地方与任何人交流。
会话式人工智能
像与人交谈一般轻松自在。
情感分析
虚拟座席可以感知情绪并做出适当的反应。
安全/身份验证
它们可以安全地部署到您的企业。
您可以即刻开始使用全新的虚拟座席
将您的虚拟座席想象为一名新员工。看看他们可以为您所在的行业带来哪些提升客户体验的能力和技能。
Rowen Walsh - 航空公司
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“让我负责帮助您的客户进行预订、订票和获取航班信息。我可以和不同的人打交道。”
Caleigh Ogden - 金融服务
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“希望扩大您在账户管理和提供个性化财务建议方面的服务？ 我已经做好准备，而且我一向谨慎且安全可靠。”
Maddox Paul - 医疗保健
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“有关医疗保健的问题蜂拥而至，令人难以招架。将日常事务交给我——我可以协助安排预约、发送提醒等。”
Miyoko Austin - 政府机构
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“我的智能决策能力使我能够分析数据并为政策制定提供见解，并确保您遵守监管要求。”
Kylar Moore - 银行
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“银行业是非常复杂的。我精通 100 种语言，因此我可以在全球范围内分析金融交易，以发现欺诈或可疑活动。”
让我们的客户体验服务(ACES)专家来帮助您。
Avaya客户体验服务(ACES)团队使用了一套细致入微的分析、设计和部署流程，以打造与您的业务需求完美契合的客户体验，其中也包含了人工智能解决方案。