Avaya 人工智能虚拟座席

在您的企业中使用 Avaya 虚拟座席来升级和构建自助服务应用程序，为您的客户和用户打造更友好、更高效的服务体验。我们的虚拟座席拥有自然语言工具，通过交谈、倾听和理解并模拟真人现场座席体验，为常见问题提供自助解决方案，并在需要时无缝地将呼叫转接给对您有帮助的人工座席。