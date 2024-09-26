云端始终在线的工作流协作
通过连续、多体验协作来应对随时随地变化莫测的全球工作挑战，让团队在任何设备上都能随时随地共同合作。
赋权员工
支持员工通过始终在线的方式开会、做决策和解决各种计划内或临时挑战，应对意外、多变的工作要求。
达成会议目标
通过完整、连贯的协作推动业务成果的实现 – 无论会议前、中、后都是如此。
从 AI 获得帮助
依靠机器人简化工作流程并最大程度减少重复工作。Avaya UCaaS 中的 AI 功能能够让您的生活更加简单、更加高效。
拥抱简单
为您的员工提供所需的一切，支持他们通过一个简单易用的云应用开展协作。先进的协作工具让他们能把更多时间用于解决问题。
沉浸式协作
以您的方式、按照您的时间进行沟通。借助我们沉浸式的移动协作随时保持联系。
灵活扩展应用
连接到您当前需要的其它云应用、以及您将来要使用的更多新应用，或是利用API来构建您需要的任意工作流程。
Avaya能为您做什么
使用 Avaya OneCloud 进行简化
通过升级、支持和管理获得简单、灵活的云体验。利用混合式方法开始迁移至云端，或者全面进行调整。
确保不间断协作
让每次交互尽可能提高效率，以便加快决策制定速度并增强团队能力。
落实数字化办公平台战略
马上着手创建您的未来数字化办公平台 – 从全套协作工具开始，顺利取得更好的业务成果。