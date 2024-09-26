充分利用会议和大会
更少的会议时间，更多的解决问题时间。比以往任何时候都更快获得更好的结果，可以通过任意设备实现身临其境的协作和视频会议等功能为所有人提供更好的服务。随时随地为员工和客户提供更好的体验。
让员工更加高效
为每个员工提供所需的工具，以实现更快、始终在线、持续的协作，以便他们始终准备好采取行动。
更快的决策，更好的结果
消除整个组织中的孤岛，帮助团队更快速地进行沟通，更加有意义地连接并解决眼前的问题。
简单、沉浸式的参与
只需单击一下，即可从世界上的任何角落、通过任意设备轻松加入会议和对话。视频、屏幕和应用程序共享，团队聊天将每个人都放在同一个虚拟会议室中。
Avaya 能为您做些什么
为员工提供他们所需的各种工具
无论需要怎样的工作方式，我们都可以通过与您业务一样流畅的沉浸式云协作解决方案来帮助您实现。
让每个人都能随时在线
创造更多方式，让所有人都能像共处一室一样高效协作。通过确保每个人都能始终在线来打破障碍并更快做出决策。
让会议带来更高成效
通过完整、连贯的协作推动业务成果的实现 – 无论会议前、中、后都是如此。
通过智能终端获得更好体验
利用强大的 Avaya 终端获得更好会议体验。Avaya 视频协作单元使您不用再依赖于笔记本电脑，轻松连接到第三方视频系统，桌面终端可助您获得更好的音频质量。
基于您现有的资源
归功于云端支持，您可以轻松增强您现有的投资，始终确保您的团队使用最新的功能，并随时进行升级。