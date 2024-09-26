建立更好的联系
将 Avaya Experience Platform 的领先云技术添加到您的 Avaya Call Center Elite 中。
与所有接触点的客户建立连接。
将数字化渠道添加到 Avaya Call Center Elite 中，客户可以通过他们选择的渠道与您联系，同时不会干扰您的现有运营。
- 让客户能够自由的选择沟通渠道，通过电子邮件、聊天、消息、社交媒体等方式与您联系。
- 消除杂乱的第三方数字体验，为客户和座席人员创建无缝体验。
- 增加数字化功能，根据需要快速拓展或缩减规模，以满足客户需求。
- 即付即用”的订阅方式，有效控制预算。
扩展 Avaya Call Center Elite 的功能
将 Avaya 云功能添加至语音坐席。
- 支持新业务线扩展，新项目发布，地域范围扩大，可根据企业实际需求随时进行调整。
- 将现有的 Avaya Call Center Elite 扩展到您的 Avaya 云座席；利用上下文语境和丰富的信息内容，加强交互信息的处理能力。
- 实现随时随地办公，您可以预判到意外情况，从而为计划外的情况做好充足准备。
原生人工智能降噪功能：聆听您所需要的一切，避免任何不必要的干扰
利用人工智能降噪功能来消除干扰
无论对话发生在何地都能够保持清晰的通话。为客户和座席消除不必要的背景声。
- 增进健康和福祉。
- 无论座席在哪里工作，都能为客户提供清晰的音质。
- 为座席和座席班长提供清晰的呼叫和录音，每次都能获取准确的交谈记录。
- 改进关键绩效指标 (KPI) 和降低干扰，更快地满足客户的需求。
为座席提供直观、统一的桌面。
- 为您的座席人员配备统一的、具有原生人工智能降噪功能的 WebRTC 桌面。
- 智能桌面可为所有交互提供来自不同来源的信息，包括 CRM 系统和第三方应用程序，从而减少四处搜寻信息的压力。
- 更直观的用户界面有助于提高员工的工作效率，缩短呼叫处理时间。
- 同时为多个数字客户沟通提供服务，提高联络关键绩效指标 (KPI)。
- 360 度视图让座席人员可以深入地了解之前与客户的语音、数字和本地渠道的沟通记录。
- 小组件架构可让您为座席人员设计理想的体验布局。