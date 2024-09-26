建立更好的联系

将 Avaya Experience Platform 的领先云技术添加到您的 Avaya Call Center Elite 中。

与所有接触点的客户建立连接。

将数字化渠道添加到 Avaya Call Center Elite 中，客户可以通过他们选择的渠道与您联系，同时不会干扰您的现有运营。

  • 让客户能够自由的选择沟通渠道，通过电子邮件、聊天、消息、社交媒体等方式与您联系。
  • 消除杂乱的第三方数字体验，为客户和座席人员创建无缝体验。
  • 增加数字化功能，根据需要快速拓展或缩减规模，以满足客户需求。
  • 即付即用”的订阅方式，有效控制预算。
Man and woman on their laptops inside a coffee shop
African American male call center agent

扩展 Avaya Call Center Elite 的功能

将 Avaya 云功能添加至语音坐席。

  • 支持新业务线扩展，新项目发布，地域范围扩大，可根据企业实际需求随时进行调整。
  • 将现有的 Avaya Call Center Elite 扩展到您的 Avaya 云座席；利用上下文语境和丰富的信息内容，加强交互信息的处理能力。
  • 实现随时随地办公，您可以预判到意外情况，从而为计划外的情况做好充足准备。
Man having a call while riding public transportation

原生人工智能降噪功能：聆听您所需要的一切，避免任何不必要的干扰

无论对话发生在何地都能够保持清晰的通话。为客户和座席消除不必要的背景声。

  • 增进健康和福祉。
  • 无论座席在哪里工作，都能为客户提供清晰的音质。
  • 为座席和座席班长提供清晰的呼叫和录音，每次都能获取准确的交谈记录。
  • 改进关键绩效指标 (KPI) 和降低干扰，更快地满足客户的需求。
利用人工智能降噪功能来消除干扰
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为座席提供直观、统一的桌面。

  • 为您的座席人员配备统一的、具有原生人工智能降噪功能的 WebRTC 桌面。
  • 智能桌面可为所有交互提供来自不同来源的信息，包括 CRM 系统和第三方应用程序，从而减少四处搜寻信息的压力。
  • 更直观的用户界面有助于提高员工的工作效率，缩短呼叫处理时间。
  • 同时为多个数字客户沟通提供服务，提高联络关键绩效指标 (KPI)。
  • 360 度视图让座席人员可以深入地了解之前与客户的语音、数字和本地渠道的沟通记录。
  • 小组件架构可让您为座席人员设计理想的体验布局。
Contact center agents
Contact center agent working remotely in her kitchen

您的座席人员可以随时随地办公

  • WebRTC 桌面可让您更轻松地从任何地点招聘和雇用人才。
  • 本地和远程员工拥有相同的用户界面和体验，扩大员工储备。
  • 更快的上岗速度和更短的培训时间可在减轻 IT 压力的同时提高员工留存率。
Two men sitting in an office looking at a computer screen

利用云的能力，保持本地化部署

  • 无需更新和更换现有系统。
  • IT 人才按需轮换，以实现业务目标。
  • 无忧的升级、获取支持和管理，快速响应不断变化的业务需求。
  • 新功能和升级可用时进行创新，无需停机。
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准备好为您的Avaya Call Center Elite解锁创新功能了吗

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