使用人工智能建立更深层次的连接
借助 Avaya Experience Platform 上的人工智能功能，让座席和客户更快速地找到解决方案。
消除沟通中的“误解”
借助人工智能降噪技术和实时客户数据，无论什么状态下，座席都可以了解到全部内容。
倾听您所需要的一切和提供一切可能的帮助。
无论对话发生在何地都能够保持清晰的通话。借助人工智能降噪功能来降低来自客户和座席的背景声。
- 保证信息的准确性：为座席和领班座席提供清晰的呼叫和录音，每次都能获取准确的交谈记录。
- 保证服务的专业性：无论座席在哪里工作，都能为客户提供清晰的音质。
- 减少呼叫等待时间：清晰无干扰的通话，意味着可以更快速地满足客户需求。
借助人工智能功能来消除猜测
通过内置的监控来评估客户情绪从而了解每次通话的进展情况，确保座席的每一次交互都获得成功 — 这一切都通过一个的界面得以实现。
- 每次通话都会获得指导：实时监控、关键字识别、情绪分析等功能，都有助于座席为客户提供帮助。
- 适时加入：实时了解每次呼叫的进展情况，并在需要时介入以提供帮助。
- 了解您的业务进展情况：使用人工智能文字云来了解热门话题、关键趋势、客户情绪等。
让我们的客户体验服务(ACES)专家来帮助您。
Avaya客户体验服务(ACES)团队使用了一套细致入微的分析、设计和部署流程，以打造与您的业务需求完美契合的客户体验，其中也包含了人工智能解决方案。