Avaya Experience Platform 定价

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AXP On-Prem
作为 Avaya 的客户，您在开启企业客户体验创新方面具有独特的优势。立即使用这些套餐之一，实现您的客户体验现代化。
Essentials与销售部门联系
提供一流的客户体验。
- 统一桌面
i 通过单一视图整合所有的交互、工具和资源，以提升座席的体验和表现。
- 统一桌面
i Enhance agent experience and performaqnce with a single view of all interactions, tools, and resources.
- CRM 集成
i 与 Microsoft Dynamics、Salesforce 和 ServiceNow 连接。客户数据，无处不在。
- 统一的报告和仪表板
i 通过实时仪表板和自定义报告将数据转化为可操作的见解。
- 统一的客户旅程
i 绘制每个接触点的地图，以获得 360 度视图。了解他们的故事，预测需求。
- 座席协助
i 利用人工智能为您的团队赋能：实时指导、流程跟踪和总结。
- 虚拟座席已就位
i 无缝集成您的人工智能虚拟座席。Avaya 帮助您为未来的自助服务创新做好准备。
- 高级工作流程编排
i 通过 Avaya 的编排工具进行设计并实现自动化。专注于重要的事情。
Advanced与销售部门联系
最大限度地提高客户参与度。
- 企业级的客户语音体验
i 保留您现有的联络中心功能，同时通过人工智能降噪和统一桌面提高座席效率。
- 统一桌面
i 通过单一视图整合所有的交互、工具和资源，以提升座席的体验和表现。
- CRM 集成
i 与 Microsoft Dynamics、Salesforce 和 ServiceNow 连接。客户数据，无处不在。
- 统一的报告和仪表板
i 通过实时仪表板和自定义报告将数据转化为可操作的见解。
- 统一的客户旅程
i 绘制每个接触点的地图，以获得 360 度视图。了解他们的故事，预测需求。
- 座席协助
i 利用人工智能为您的团队赋能：实时指导、流程跟踪和总结。
- 虚拟座席已就位
i 无缝集成您的人工智能虚拟座席。Avaya 帮助您为未来的自助服务创新做好准备。
- 高级工作流程编排
i 通过 Avaya 的编排工具进行设计并实现自动化。专注于重要的事情。
- 全渠道体验
i 在所有渠道提供一致的体验。在一个位置同时管理语音和数字。
- 数字渠道
i 通过电子邮件、聊天和消息传递扩大您的影响力。随时随地为客户提供服务。
功能强大的插件：
通过这些额外的解决方案提高您的效率、参与度和竞争力。
统一通信和协作
提高工作效率、加强协作并简化通信。
积极主动的外呼
通过有针对性的推广提高客户参与度并推动销售。
人工智能虚拟座席
提高首次联系解决率，并提供无缝支持。
客户体验分析和见解
利用人工智能进行意图分析和绘制旅程地图，以了解客户目标、个性化交互并提高客户满意度。
卓越运营
利用人工智能进行实时监控、桌面和流程分析，以及工作流程自动化，以优化运营、简化流程并提高效率。
员工积极性
优化员工工作效率，提高质量，并确保合规性。
提升客户体验。
增加企业收益，提升客户满意度，培养员工忠诚度，实现降本增效。
随时随地服务客户
- 全渠道体验：无缝管理语音和数字互动，覆盖所有渠道。
- 数字渠道：通过电子邮件、聊天和消息与客户联系。
- 统一客户之旅：全方位映射接触点，打造 360 度无缝客户互动体验。
- 企业 CX Voice+：利用 AI 噪声消除技术，确保清晰沟通，增强座席专注力。
个性化您的服务体验
- CRM 集成：从 Microsoft Dynamics、Salesforce 和 ServiceNow 获取客户数据。
- 统一报告和仪表板：实时仪表板直观呈现数据，迅速转化为可操作的洞察。
- CX 分析与洞察：通过分析，实现客户互动的个性化与优化。
- 运营智能：实时优化联络中心表现，实现个性化服务。
赋能您的座席，推动成功
- 统一桌面：集中放置所有必要工具，提升座席效率。
- 座席助手：AI 驱动的实时指导和转录，最大化座席生产力。
- 统一通信和协作：整合语音、视频和消息，打造无缝的团队协作体验。
- 员工积极性：提升座席满意度和参与度，以提供更优质的客户服务。
通过自动化降低成本
- 高级工作流程编排：自动化流程，让团队专注于高价值任务。
- 虚拟座席就位：AI 驱动的虚拟座席，自动化管理客户互动。
- 虚拟座席就位：通过集成 AI 虚拟座席，为联络中心的未来做好准备。
- 积极主动的外呼：自动化外展，减少来电联系，降低成本。
全球领先的品牌信赖 Avaya。
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