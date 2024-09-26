Avaya Experience Platform 混合云解决方案

进行变革性创新。

Avaya Experience Platform 提供强大的混合云解决方案，可以统一座席体验，在所有渠道中应用领先的人工智能功能，创造非凡的个性化客户体验，让您在竞争中脱颖而出。

通过 Avaya，您可以轻松地进行变革性创新，为客户和员工提供推动业务增长的体验，实现业务增长的愿景。”

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通过 Avaya Experience Platform 持续创新

通过 Avaya Experience Platform 持续创新

AXP 混合云解决方案的优点。

Avaya 可以优化您当前的解决方案，通过创新推动其发展。通过添加革命性的全新人工智能功能以弥补差距，最终实现连续性和稳定性的目标。通过持续创新，确保每次客户交互都达到卓越水平，从而充分保护您的投资。

  • 将云端的人工智能和高级功能与您的现有解决方案无缝集成。
  • 只需通过一个基于浏览器的统一客户端，即可轻松访问所有数字和语音渠道。
  • 保障您在语音路由、基础架构和员工培训方面的现有投资。
  • 通过个性化的体验，提升客户满意度和忠诚度。
  • 采用尖端科技，全面提升员工生产力、留存率和福利。
白皮书：联络中心的转型指南 Avaya 特有且稳定的创新
Customer service representative working in call centr

ACES 专业服务

出色的客户体验会推动产生卓越的业务成果。实现这些成果需要拥有精湛技能的专业团队。Avaya 客户体验服务 (ACES) 可在每个阶段为您的 Avaya Experience Platform 和混合部署提供支持，确保取得理想成效。

使用我们的 ACES
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Avaya 支持

Avaya 致力于从您与我们合作的那一刻起提供全方位的支持，确保我们的整个合作过程做到无缝衔接。从最初到持续性的协助，我们始终陪伴在您身边，为您提供专业知识、资源和个性化解决方案，以满足您不断变化的需求。Avaya 是您可靠的合作伙伴，致力于在每一步都确保您取得成功。

Customer service and business people in call center office

致力于助您成功

Avaya 将本地解决方案和云解决方案集成在一起，可提供统一的混合云体验，确保您的运营平稳进行。Avaya 统一客户端为座席、主管和其他客户服务人员提供了一个集中访问所需信息的平台，帮助他们提供卓越的客户体验。Avaya 混合云解决方案有多种优势，它提供了一个单一用户界面，可在此管理所有渠道。

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阅读白皮书：迁移到混合云：联络中心创新的战略性方法

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释放 AXP 混合云解决方案的潜力。

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